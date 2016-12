Neuer Lego-ChefÂ Padda: Wollen Kinder nicht frustrieren

Billund (dpa) - Der dänische Spielwarenriese Lego will Kinder mit seinen besonders komplizierten Bausätzen nicht verdrießen. Zwar seien auch junge Menschen willkommen, mit Serien wie Lego Architecture zu spielen, die sich an Erwachsene richten, sagte der neue Lego-Chef Bali Padda im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Kopenhagen. «Was wir nicht wollen, ist, dass Kinder frustriert sind.» Es gebe eine riesige Gruppe erwachsener Fans, die hoffentlich noch wachsen werde, meinte Padda. «Aber wir sind sehr auf Kinder fokussiert und werden das auch bleiben.» Padda folgt zum 1. Januar 2017 auf den bisherigen Lego-Chef Jørgen Vig Knudstorp. Dieser leitet künftig die neue Unternehmenseinheit Lego Brand Group.