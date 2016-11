Neuer Fahrplan fÃ¼r Frieden in Ostukraine noch nicht fertig

Minsk (dpa) - Der neue Fahrplan für eine Friedenslösung in der Ostukraine ist kurz vor Fristablauf Ende November noch nicht fertig. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Dienstag in Minsk, solange das Dokument nicht vorliege, sei ein Treffen mit seinen Kollegen aus der Ukraine, Deutschland und Frankreich nicht sinnvoll. Diesen Donnerstag ist ein EU-Ukraine-Gipfel in Brüssel geplant.



Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Präsidenten aus Frankreich, Russland und der Ukraine hatten Mitte Oktober in Berlin vereinbart, die festgefahrenen Bemühungen um Frieden für die Ostukraine wieder in Gang zu bringen. Sie setzten sich dafür eine Frist bis Ende November.



Für die Detailarbeit an der sogenannten Roadmap seien Beauftragte der Kanzlerin und der Staatschefs zuständig und nicht die Außenminister, sagte Lawrow der Agentur Interfax zufolge. Im Osten der Ex-Sowjetrepublik Ukraine kämpfen seit 2014 Kiewer Regierungstruppen gegen prorussische Separatisten, die von Moskau unterstützt werden. Trotz geltenden Waffenstillstands gibt es immer wieder Feuergefechte.



Lawrow und der Kremlsprecher Dmitri Peskow warfen dem ukrainischen Geheimdienst SBU vor, er habe an einem Grenzübergang zur Halbinsel Krim zwei russische Soldaten entführt. Der SBU teilte mit, die zwei Soldaten seien 2014 aus der ukrainischen Armee desertiert und übergelaufen, als Russland die Krim annektierte.