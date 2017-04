Neuer Besitzer fÃ¼hrt Unister-ReisegeschÃ¤ft

Leipzig (dpa) - Das Reisegeschäft des insolventen Leipziger Internetunternehmens Unister wird jetzt von einem neuen Besitzer geführt. Am 1. April wurde es an den tschechischen Investor Rockaway Capital übergeben, wie Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Dienstag mitteilte. Nach der Geschäftsübergabe würden Online-Portale wie ab-in-den-urlaub.de, reisen.de oder billigfluege.de nun von der Invia-Gruppe geführt, die zu Rockaway gehört. Rund 540 Arbeitsplätze sowie die Standorte Leipzig, Dresden, Magdeburg, Berlin, Jena und Chemnitz bleiben den Angaben des Insolvenzverwalters zufolge erhalten.



Die beiden Unister-Gesellschafter Thomas Wagner und Oliver Schilling waren im Juli 2016 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Kurz darauf hatte das Unternehmen Insolvenz angemeldet.