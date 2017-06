Nachrichtenagentur PA: Zwei weitere Festnahmen in London

London (dpa) - Nach dem Terroranschlag in London hat die britische Polizei laut Nachrichtenagentur PA zwei weitere Menschen festgenommen. Bewaffnete Polizisten hätten am Sonntag eine Wohnung im Ostlondoner Stadtteil East Ham gestürmt, meldete PA am Sonntagabend unter Berufung auf Nachbarn. Demnach hätten Dutzende Sicherheitskräfte die Gegend gesichert.



Scotland Yard wollte dies zunächst nicht bestätigen. «Wir haben unserem Bericht vom Nachmittag nichts hinzuzufügen», sagte ein Sprecher. Er verwies auf frühere Angaben, wonach zwölf Menschen im Stadtteil Barking festgenommen worden waren.



Inwiefern die Festnahmen mit dem Attentat vom Samstagabend in Verbindung stehen, war zunächst unklar. Bei der Attacke im Stadtzentrum waren mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Drei mutmaßliche Täter wurden von der Polizei erschossen.