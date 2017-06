Nach Real-Triumph: Ex-KÃ¶nig gratulierte bei der Dopingkontrolle

Cardiff/Madrid (dpa) - Royaler Glückwunsch bei der Dopingkontrolle: Nach dem zwölften Königsklassen-Triumph von Real Madrid hat Spaniens früherer König Juan Carlos Teamkapitän Sergio Ramos am Samstagabend im Dopingkontrollraum zum Titelgewinn beglückwünscht. Der 79-Jährige hatte den 4:1-Finalsieg der Königlichen gegen Juventus Turin zuvor im Stadion verfolgt und die Spieler um Weltmeister Toni Kroos und Weltfußballer Cristiano Ronaldo anschließend in der Umkleidekabine besucht. Da der für den Dopingtest ausgewählte Ramos nicht in der Kabine war, ging der Monarch, der vor drei Jahren zugunsten seines Sohnes Felipe abgedankt hatte, zur Gratulation kurzentschlossen in den Kontrollraum.



«Es gibt viele Gratulationen, ROYALE aber nur wenige. Danke Majestät für den Besuch im Dopingraum!», schrieb Ramos auf Twitter. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger postete auch ein Foto von sich mit Juan Carlos. Der ehemalige König ist Real-Fan, dessen Sohn Felipe ist derweil bekennender Anhänger von Stadtrivale Atlético Madrid. Neben Juan Carlos waren unter anderem auch der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy und Madrids Bürgermeisterin Manuela Carmena zum Finale nach Cardiff gereist.