Nach Aus von Venus Williams: Neue Grand-Slam-Siegerin in Paris

Paris (dpa) - Nach dem Achtelfinal-Aus von Venus Williams in Paris steht fest, dass es bei den French Open auf jeden Fall eine neue Grand-Slam-Turnier-Siegerin geben wird. Keine der zwölf noch im Wettbewerb vertretenen Tennisspielerinnen hat bislang den Titel bei einem der vier wichtigsten Events des Jahres gewonnen. Williams hatte am Sonntagabend gegen Timea Bacsinszky aus der Schweiz in drei Sätzen verloren. Im vergangenen Jahr hatte es in Angelique Kerber und Garbiñe Muguruza zwei Grand-Slam-Champion-Debütantinnen gegeben.