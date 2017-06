Nach Anschlag in London: Keine erhÃ¶hte Sicherheitslage beim Turnfest

Berlin (dpa) - Der erneute Terroranschlag in London mit sieben Todesopfern hat zunächst keine Auswirkungen auf das Internationale Deutsche Turnfest. «Es gibt keine neue Gefährdungslage in Berlin. Wir sind in Gedanken bei den Opfern des Anschlages», sagte Michaela Röhrbein, die Generalsekretärin des Deutschen Turner-Bundes (DTB), am Sonntag. «Wenn man irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen steigern müsste, würde man es tun. Aber gegenwärtig ist das nicht der Fall.»



Die Veranstalter vom DTB und der Berliner Senat zogen eine insgesamt positive Bilanz der Eröffnung des Turnfestes. Insgesamt hatten 70 000 Berliner und Gäste die Veranstaltung am Samstag am Brandenburger Tor besucht, 15 000 Turnfest-Teilnehmer hatten sich am bunten Festzug beteiligt. «Es hat keine Zwischenfälle gegeben», bestätigte eine Sprecherin des Senats. Die Sanitätsdienste seien zu einigen Einsätzen gerufen worden, doch das liege im üblichen Rahmen.



Am Pfingstsonntag begannen in verschiedenen Bezirken der Stadt die Wettkämpfe in 24 Sportarten, in denen über 50 000 der gemeldeten 80 000 Turnfest-Teilnehmer ihre Kräfte messen. Die Straße des 17. Juni ist weiter gesperrt. Hier laden Turn-Vereine mit über 50 Angeboten die Berliner und ihre Gäste unter dem Motto «Sportmetropole aktiv» zum Mitmachen ein.