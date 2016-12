MutmaÃŸlicher IS-Terrorist schweigt vor Gericht in DÃ¼sseldorf

Düsseldorf (dpa) - Weil er als Terrorkämpfer in Syrien gewesen sein soll, steht ein mutmaßlicher IS-Terrorist aus Bielefeld in Düsseldorf vor dem Oberlandesgericht. Beim Prozessauftakt am Donnerstag schwieg der 23-Jährige zu den Vorwürfen. Er verweigerte zudem, sich wie üblich vor den Richtern zu erheben. Auch seinen arabischen Turban nahm er nicht ab. Der 23-jährige Deutsche Tarik S. soll drei Jahre in Syrien gewesen sein und sich im Januar 2014 der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, sich an Kampfeinsätzen und Grenzkontrollen beteiligt zu haben.