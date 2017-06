Mit Schlagstock gegen die Terroristen - Lob fÃ¼r Polizeibeamten

London (dpa) - Nur mit einem Schlagstock in den Händen hat sich ein Polizeibeamter den Angreifern beim Terroranschlag in London entgegengestellt und ist von den Verantwortlichen für seinen Mut gelobt worden. «Für einen Beamten, der vor weniger als zwei Jahren zu uns gestoßen ist, war seine Tapferkeit herausragend und macht mich sehr stolz», teilte Paul Crowther von der für den Schienenverkehr zuständigen Transport Police am Sonntag mit.



Er habe den Beamten, der nahe dem Tatort an der London Bridge durch Messerstiche schwer verletzt wurde, zuvor im Krankenhaus besucht und mit ihm gesprochen. Der Gesundheitszustand des Beamten, über den zunächst keine weiteren Angaben vorlagen, sei inzwischen stabil, die gesamte Polizei wünsche ihm eine rasche Genesung. Crowther betonte, der Kollege habe «enormen Mut im Angesicht der Gefahr gezeigt, so wie es viele andere getan haben, die vor Ort waren und zur Hilfe geeilt sind».