Mit Pflug und FrÃ¤se: Bahn macht sich fit fÃ¼r Eis und Schnee

Berlin (dpa) - Im heißen Hochsommer denkt die Deutsche Bahn an eisige Tage: Für den kommenden Winter werden 70 Räumfahrzeuge startklar gemacht. Sie werden ab November über das ganze Bundesgebiet verteilt und kommen bei starkem Schneefall oder Schneeverwehungen auf dem Schienennetz zum Einsatz. Die Vorbereitungen für die Winterzeit haben bereits begonnen, bei einem Rundgang präsentierte die Bahn am Freitag in der Werkstatt Berlin-Grunewald einen riesigen Schneepflug und eine Schneefräse, die dort gewartet werden. Inzwischen sind rund 49 000 der 70 000 Weichen in Deutschland beheizbar. Das ist wichtig, damit die Bahnstrecken auch bei Frost frei bleiben.