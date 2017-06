Ministerin Zypries beim Festakt: Â«Turnen verdient mehr BeachtungÂ»

Berlin (dpa) - Wenige Stunden vor der offiziellen Eröffnung des Internationalen Deutschen Turnfestes in Berlin hat Bundes-Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries mehr Anerkennung für den Turnsport in Deutschland eingefordert. «Die Leistungen der Turnerinnen und Turner verdienen mehr Unterstützung und Beachtung, sowohl durch Sponsoren als auch durch die Medien», erklärte die SPD-Politikerin als Vertreterin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Festakt in einer Bank am Pariser Platz. Zugleich würdigte die Ministerin die Rolle der Tausenden Turnvereine im Umgang mit den Flüchtlingen in Deutschland.



Alfons Hölzl, der zum ersten Mal ein Turnfest als Präsident des Deutschen Turnerbundes erlebt, nutzte die Gelegenheit, von der Bundesregierung einen «Aufwuchs der Mittel», für eine optimale Förderung des Leistungssports mit Blick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio anzumahnen. «Wir brauchen Planungssicherheit», sagte er. Zugleich forderte der Regensburger, dass sportliche Großereignisse in Zukunft unter keinen Umständen diktatorisch geführten Ländern überlassen werden dürften.