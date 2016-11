Millionenbeute bei Ãœberfall auf Touristinnen bei Paris

Paris (dpa) - Wieder ein spektakulärer Überfall auf reiche Touristen in Frankreich: Zwei unbekannte Täter stoppten die Limousine von zwei Frauen aus dem Emirat Katar und erbeuteten Schmuck und andere Wertgegenstände im Wert von über fünf Millionen Euro. Die Frauen im Alter von etwa 60 Jahren waren zuvor auf dem Flughafen von Le Bourget in der Nähe der Hauptstadt gelandet.



Die Männer waren laut französischen Medienberichten vom Dienstag auf der Autobahn in der Nähe von Paris unterwegs und zwangen den Chauffeur des Luxuswagens, auf der Höhe einer Tankstelle anzuhalten. Die mutmaßlichen Täter setzten bei der Attacke am Montagabend Tränengas gegen ihre Opfer ein und entwendeten aus dem Kofferraum des Wagens den Schmuck, Gepäck und Kleidungsstücke.



Im Oktober war der US-Medienstar Kim Kardashian in einer Pariser Wohnung von maskierten Räubern überfallen worden. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro.