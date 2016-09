Milliardenforderung aus den USA vergrault Deutsche-Bank-Anleger

Frankfurt/Main (dpa) - Die neue Hiobsbotschaft aus den USA hat die Anleger der Deutschen Bank am Freitag einmal mehr schockiert. Mit einer Forderung von 14 Milliarden Dollar (12,5 Mrd Euro) legt die US-Regierung die Latte bei den Vergleichsverhandlungen um dubiose Hypothekengeschäfte unerwartet hoch.



Damit wurde der Erholungsversuch der Aktien aus den vergangenen Wochen jäh ausgebremst: Mit einem Verlust von knapp 7 Prozent fielen die Papiere mit 12,20 Euro am Vormittag wieder auf den Stand von Mitte August zurück. Der Deutschen Bank machen die niedrigen Zinsen sowie hauseigene Probleme seit langem schwer zu schaffen. Das Geldhaus hatte im vergangenen Jahr einen Rekordverlust eingefahren.



Ein Marktteilnehmer rechnet nun damit, dass die Diskussion um eine Kapitalerhöhung wieder hochkocht. Immerhin gehöre die Deutsche Bank zu den am schwächsten kapitalisierten Großbanken in Europa.



Es sei zwar üblich, mit einer überhöhten Forderung in die Verhandlungen zu gehen, sagte ein Börsianer. Die nun angesetzten 14 Milliarden Dollar seien aber eine Hausnummer, von der aus die Vorstellungen der Bank von einer Einigung auf einen niedrigen einstelligen Milliardenbetrag kaum vorstellbar erscheine.



Laut Analyst Jacques-Henri Gaulard von Kepler Cheuvreux war am Markt zuletzt von einem Betrag von 2,4 Milliarden US-Dollar ausgegangen worden. Soviel hatte Konkurrent Goldman Sachs in einem ähnlichen Fall bezahlt. Letztlich hält er es zwar für «sehr unwahrscheinlich», dass die Deutsche Bank wirklich 14 Milliarden Dollar zahlen muss. Die Kursentwicklung werde aber bis zur Entscheidung unter enormer Unsicherheit leiden.