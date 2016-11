Migrant von Zug in Bozen Ã¼berfahren

Bozen (dpa) - Ein Migrant ist in Bozen im Bahnhof von einem Zug überfahren und getötet worden. Er habe am Montagabend vermutlich versucht, in dem Bahnhof der Stadt in Südtirol auf einen Güterwagen Richtung Norden zu springen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Dabei sei er von einem entgegenkommenden Regionalzug erfasst worden.



Der Mann stamme wahrscheinlich aus Eritrea, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die Brenner-Strecke von Italien nach Österreich nutzen Migranten auch, um nach Deutschland zu gelangen.