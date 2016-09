Merkel zu EU-Gipfel in Bratislava eingetroffen

Bratislava (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Freitagmorgen zum Sondergipfel der 27 EU-Mitglieder ohne Großbritannien in Bratislava eingetroffen. Knapp drei Monate nach dem britischen Votum für einen EU-Austritt wollen die Staats- und Regierungschefs einen Fahrplan für konkrete Projekte beschließen, um das Vertrauen der Bürger in die EU zurückzugewinnen.



Bei dem eintägigen Treffen in der slowakischen Hauptstadt geht es unter anderem um eine bessere Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik, den Kampf gegen den Terrorismus und die Sicherung der EU-Außengrenzen. Außerdem ist die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit vor allem in Südeuropa ein Thema.