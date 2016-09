Merkel: Â«Wir mÃ¼ssen besser werdenÂ»

Bratislava (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet von der krisengeplagten Europäischen Union konkrete Fortschritte in den nächsten Monaten, um das Vertrauen der Bürger wiederzuerlangen. «Wir sind in einer kritischen Situation», sagte Merkel am Freitag unmittelbar vor dem Gipfeltreffen von 27 EU-Mitgliedern ohne Großbritannien in Bratislava. «Es geht darum, durch Taten zu zeigen, dass wir besser werden können.»



Merkel betonte: «Die Botschaft von Bratislava muss sein: Wir wollen zusammenarbeiten und wir wollen die Probleme, die es gibt in Europa, lösen.»



Besser werden muss die EU nach den Worten Merkels in den Bereichen innere und äußere Sicherheit, bei der Terrorismusbekämpfung und der Verteidigung, bei Wachstum und Arbeitsplätzen.



Für junge Menschen müsse es wieder Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben. Auch der Schutz der Außengrenzen und die Bekämpfung der Fluchtursachen müsse vorangehen. All dies solle bis März 2017, zum 60. Jahrestag der Europäischen Verträge, bearbeitet werden.