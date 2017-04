Merkel sichert Syrien-Nachbar Libanon weitere UnterstÃ¼tzung zu

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem Libanon weitere deutsche Unterstützung zugesichert. Die Aufnahme von mehr als einer Million Menschen aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Syrien sei eine große humanitäre Bereitschaft, aber auch eine Belastung für den Libanon, sagte Merkel vor einem Gespräch mit Ministerpräsident Saad Rafik Hariri am Dienstag in Berlin. Deutschland sei mit Hilfen von 386 Millionen Euro im vergangenen Jahr zweitgrößter Geldgeber.



Neben der Versorgung der Flüchtlinge gehe es auch um Unterstützung der Bevölkerung durch eine Belebung der wirtschaftlichen Dynamik. Die Bundesregierung wolle diese Hilfe weiter fortsetzen, sagte Merkel auch mit Blick auf die Internationale Syrien-Konferenz an diesem Mittwoch in Brüssel, bei der Deutschland Mit-Gastgeber ist.



Die Aufnahme von einer Million bis eineinhalb Millionen syrischer Vertriebene sei eine große Bürde für die Wirtschaft und das soziale Gefüge seines Landes mit vier Millionen Libanesen, sagte Hariri: «Das ist ein bisschen so, als ob man von der Europäischen Union erwarten würde, 250 Millionen Flüchtlinge ab morgen aufzunehmen.» Er hoffe, dass die Syrien-Konferenz die Stabilisierung der Situation befördere.