Merkel: Notwendigkeit höherer Verteidigungsausgaben unstrittig

Berlin (dpa) - In der Bundesregierung herrscht nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Konsens über eine Aufstockung der Militärausgaben. Deutschland habe beim Nato-Gipfel 2014 in Wales die Verpflichtung abgegeben, sich bis 2024 in Richtung der Zielvorgabe von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung zuzubewegen, sagte Merkel am Montag nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Slowakei und Tschechiens, Robert Fico und Bohuslav Sobotka, in Berlin. «Es ist unstrittig innerhalb der Bundesregierung, dass wir unser Verteidigungsbudget erhöhen müssen.»



Merkel sagte, bis 2024 seien es noch einige Jahre. «Jetzt wird es erst einmal wichtig sein, für die nächste Legislaturperiode diese Erhöhung auch wirklich vorzunehmen.» Jeder sehe, dass die Bundeswehr Investitionsbedarf habe, insbesondere im Cyber-Bereich. Wie Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sei sie zugleich der Ansicht, dass Sicherheit nicht allein von Verteidigungskosten abhänge, sondern etwa auch von Entwicklungszusammenarbeit. «Und deshalb, glaube ich, werden wir Jahr für Jahr richtige Antworten finden», sagte Merkel.



Gabriel hatte bei einem Nato-Treffen deutlich gemacht, dass die Bundesrepublik ihre Verteidigungsausgaben nicht so stark erhöhen wird wie etwa von den USA gefordert. «Ich halte es für völlig unrealistisch zu glauben, dass Deutschland einen Militärhaushalt von über 70 Milliarden Euro pro Jahr erreicht», sagte er. «Ich kenne keinen Politiker in Deutschland, der glaubt, dass das in unserem Land erreichbar oder auch nur wünschenswert wäre.» Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte ihn für seine Äußerungen kritisiert.