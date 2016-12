Merkel, de MaiziÃ¨re und Maas besuchen Bundeskriminalamt

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert sich derzeit beim Bundeskriminalamt (BKA) in Berlin über den Ermittlungsstand nach dem Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in der Hauptstadt. Gemeinsam mit Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) traf sie am Donnerstagnachmittag am Berliner BKA-Standort im Stadtteil Treptow ein. BKA-Präsident Holger Münch wollte die Kanzlerin und die Minister persönlich unterrichten.



Es wurde erwartet, dass sich Merkel oder die Minister auch zu Medienberichten äußern, dass Fingerabdrücke des terrorverdächtigen Tunesiers Anis Amri am Lastwagen gefunden wurden, mit dem am Montag 12 Menschen getötet und rund 50 verletzt worden waren. «Süddeutsche Zeitung», WDR und NDR hatten gemeldet, Fingerabdrücke des 24-Jährigen Verdächtigen seien an der Fahrertür des Lkw entdeckt worden. Laut «Berliner Zeitung» wurden entsprechende Spuren auch am Lenkrad des Lastwagens entdeckt.