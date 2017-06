Medien: Dortmund vor Verpflichtung von Zagadou - Bosz Favorit?

Düsseldorf (dpa) - DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund steht vor der Verpflichtung des französischen Abwehrspielers Dan-Axel Zagadou. Nach übereinstimmenden Medienberichten wechselt der Junioren-Nationalspieler ablösefrei von Paris St. Germain zum BVB. Laut Informationen des «Kicker» soll der Transfer in den nächsten Tagen offiziell verkündet werden. Zagadou spielt in der Innenverteidigung und ist Kapitän der französischen U18-Nationalmannschaft. Nach Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) und Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach) wäre der Franzose die dritte Neuverpflichtung für die kommende Saison.



Bei der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel konzentriert sich der Fußball-Bundesligist offenbar auf den Niederländer Peter Bosz. Dies berichtet die «Bild am Sonntag». Demnach sei der 53 Jahre alte Coach von Europa-League-Finalist Ajax Amsterdam Favorit auf den Trainerposten in Dortmund. Allerdings steht Bosz, der 1998 14 Bundesligaspiele für Hansa Rostock absolviert hat, bei Ajax noch bis zum 30. Juni 2019 unter Vertrag. Somit müsste der BVB eine Ablösesumme, die bei fünf Millionen Euro liegen soll, für den neuen Coach bezahlen. Bis Mitte der Woche soll auch diese Personalie geklärt sein.