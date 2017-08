MDAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 3.08.2017 um 17:55 Uhr

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.08.2017 um 17:55 Uhr folgende Kurse für die 50 Werte des MDAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).



MDAX-Werte Dividende Kurs Veränderung Aareal Bank 2,00 35,18 (- 0,04) Airbus Group 1,35 71,34 (+ 0,38) Alstria Office Reit 0,52 12,56 (+ 0,02) Aurubis 1,25 73,36 (+ 0,18) Bilfinger 1,00 35,49 (- 0,08) Brenntag AG 1,05 48,20 (- 0,42) Ceconomy 1,00 9,56 (+ 0,01) Covestro 1,35 66,69 ( 0,00) CTS Eventim 0,98 39,22 (- 0,08) Deutsche Euroshop 1,40 34,97 (+ 0,09) Deutsche Wohnen 0,74 34,88 (+ 0,22) Dt Pfandbriefbk 1,05 11,32 (+ 0,09) Duerr AG 2,10 97,30 (- 7,30) Evonik Industr 1,15 27,68 (- 0,89) Fielmann 1,80 72,52 (+ 3,64) Fraport 1,50 84,89 (- 1,50) Fuchs Petrol AG 0,89 47,54 (- 1,64) GEA 0,80 34,58 (+ 0,14) Gerresheimer 1,05 69,35 (- 0,15) Hannover Rück 5,00 108,60 (+ 0,15) Hella Kgaa 0,77 44,82 (- 0,17) Hueck/sda HOCHTIEF 2,60 149,45 (+ 0,15) Hugo Boss 2,60 71,60 (+ 2,14) Innogy Se 1,60 36,89 (+ 0,74) Jungheinrich AG 0,44 33,46 (- 0,22) K+S AG Na 0,30 21,96 (- 0,11) Kion Group 0,80 73,48 (- 0,16) KRONES 1,55 105,10 (- 0,85) LANXESS 0,70 66,31 (- 0,30) Leg Immobilien 2,76 83,67 (+ 0,30) Leoni 0,50 49,18 (- 0,12) MTU AERO ENGINES 1,90 125,20 (- 0,30) Norma Group 0,95 51,54 (+ 0,12) Osram Licht Ag 1,00 68,47 (- 0,53) Rational 10,00 528,15 (- 2,85) Rheinmetall 1,45 86,40 (+ 1,15) Rtl Group 4,00 65,87 (- 0,25) Salzgitter 0,30 37,06 (+ 0,27) Schaeffler 0,50 11,94 (- 0,05) Springer 1,90 55,65 (- 0,77) STADA Arzneimittel 0,72+ 65,72 (- 0,03) Steinhoff 0,09 4,23 (- 0,03) Ströer SE 1,10 55,95 (+ 0,66) Südzucker 0,45 18,14 (- 0,08) Symrise Ag 0,85 59,18 (- 0,34) Tag Immobilien 0,57 13,96 (- 0,03) Talanx Ag 1,35 34,88 (- 0,27) Uniper Se Na 0,55 18,15 (+ 0,32) WACKER CHEMIE 2,00 103,25 (- 1,80) Zalando Se -,-- 39,18 (+ 0,52)



Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss



Stand Veränderun g MDAX 24.778,34 (- 20,65)



+ angekündigte Dividende



Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.08.2017 17:55 Uhr



