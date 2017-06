MaxÂ Meyer lehnt VertragsverlÃ¤ngerung beim FCÂ Schalke 04 ab

Gelsenkirchen (dpa) - Nationalspieler Max Meyer wird den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 voraussichtlich spätestens nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2018 verlassen. «Ich habe ein Angebot zur Verlängerung bekommen, aber mit meinem Management entschieden, es nicht anzunehmen», sagte Meyer im EM-Trainingslager der deutschen U21-Nationalmannschaft in Grassau der «Bild»-Zeitung.



Wollen die Schalker noch eine Ablösesumme für den 21-Jährigen erhalten, müssten sie ihn damit in diesem Sommer verkaufen. Die Gelsenkirchener verloren im Vorjahr Joel Matip ablösefrei, in diesem Jahr Sead Kolasinac und drohen 2018 auch Mittelfeldspieler Leon Goretzka ohne Entschädigung zu verlieren.



Meyer zeigte sich für alles offen. Ob er in diesem oder im nächsten Sommer gehe, «das ist die Frage», sagte er: «Klar ist, dass ich nächste Saison besser zur Geltung kommen muss.» Einen Wechsel zum Liga-Rivalen VfL Wolfsburg schloss Meyer dagegen aus: «Das ist keine Option für mich.»