Mann soll in Ã–sterreich Frau entfÃ¼hrt und vergewaltigt haben

Krems (dpa) - Eine 25-jährige Frau soll in Österreich nach einem Badeausflug von einem Mann entführt und mehrfach vergewaltigt worden sein. Der verdächtige 45-Jährige habe nach bisherigen Ermittlungen die Frau unter dem Vorwand einer Panne zu einem Kleintransporter gelockt, überwältigt, in eine Kiste gesperrt und später in seinem Haus in Niederösterreich mehrfach vergewaltigt, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Am nächsten Tag habe er sein Opfer zu dem Badesee gebracht und freigelassen. Der Verdächtige, der am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen wurde, bestreitet die Tat. Der Mann ist einschlägig vorbestraft. Die verletzte und verstörte Frau hatte sich Details des Fahrzeugs gemerkt und so die Ermittler zu dem Tatverdächtigen geführt.