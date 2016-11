Maas fordert mehr WertschÃ¤tzung fÃ¼r den Rechtsstaat

Berlin (dpa) - Bundesjustizminister Heiko Maas hat angesichts des Erstarkens von Populisten zu mehr Wertschätzung für den Rechtsstaat aufgerufen. In den USA, aber besonders auch in der Türkei, in Polen und Ungarn, bei Pegida und der AfD attackierten Populisten vor allem den Rechtsstaat, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Angegriffen würden Minderheitenrechte, die Pressefreiheit oder die Unabhängigkeit der Justiz.



«Vielleicht haben wir diese Werte und Institutionen zu lange für selbstverständlich gehalten», sagte Maas. Auch in Deutschland habe man Achtung für den Rechtsstaat teils vermissen lassen, etwa mit mangelnder Ausstattung oder wenn die Justiz als lästiger Bremser oder Bedenkenträger dargestellt werde.



Maas betonte, die Populisten hätten unrecht: «Deutschland schafft sich nicht ab. Deutschland ist kein sicherer Hafen für Terroristen. Und uns droht auch keine Islamisierung des Abendlandes.»