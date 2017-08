Ludwig/Walkenhorst jetzt auch Weltmeisterinnen: 2:1 gegen US-Team

Wien (dpa) - Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind neue Weltmeisterinnen im Beachvolleyball und haben jetzt in ihrer Sportart alles gewonnen, was es international zu gewinnen gibt. Die Olympiasiegerinnen setzten sich Samstag in einem hochklassigen WM-Endspiel gegen die US-Amerikanerinnen April Ross und Lauren Fendrick mit 2:1 (19:21, 21:13, 15:9) durch. Vor 10 000 Zuschauern im Wiener WM-Stadion auf der Donauinsel mussten Walkenhorst (27) und ihre Partnerin Ludwig (31) allerdings heftigen Widerstand brechen.



Ein Jahr nach dem Olympiasieg von Rio die Janeiro und komplizierten Monaten danach mit vielen Verletzungen und Erkrankungen hat das deutsche Team in Wien auf den Punkt wieder seine Topform erreicht. Nach Problemen im ersten Satz stabilisierten sich die Hamburgerinnen und Walkenhorst setzte im Tiebreak den letzten Punkt.