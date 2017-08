Ludwig/Walkenhorst im WM-Finale: 2:0 gegen Brasilien

Wien (dpa) - Die wundersame WM-Geschichte von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst geht weiter. Ein Jahr nach dem glanzvollen Olympiasieg von Rio die Janeiro und viel Verletzungspech in den Monaten danach hat sich das deutsche Beachvolleyball-Team Nummer eins seine erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft gesichert. Im Halbfinale am Freitag in Wien bezwangen Ludwig/Walkenhorst Larissa und Talita mit 2:0 (21:19, 21:16) und wiederholten damit den Semifinalsieg gegen das brasilianische Topteam von Olympia 2016.



«Sie haben viel Souveränität gewonnen», sagte Olympia-Goldtrainer Jürgen Wagner über sein Duo. Vor dem Erfolg gegen die Weltranglisten-Ersten Larissa und Talita hatten Ludwig (31) und Walkenhorst (27) auf der weiter glutheißen Wiener Donauinsel im Viertelfinale die US-Amerikanerinnen Summer Ross und Brooke Sweat klar mit 2:0 (21:15, 21:15) besiegt. Das Finale wird am Samstag (14.30 Uhr) ausgetragen. Die sechste Medaille für Deutschland bei Beach-Weltmeisterschaften ist schon sicher.



Chantal Laboureur und Julia Sude aus Stuttgart und Friedrichshafen beendeten die WM auf Rang fünf. Die Weltranglisten-Zweiten erwischten im Viertelfinale gegen die als WM-Mitfavoriten gehandelten Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes einen schlechten Tag und verloren mit 0:2 (15:21, 16:21).