Londons Polizei: AttentÃ¤ter mietete kÃ¼rzlich den Anschlagswagen

London (dpa) - Einer der drei Attentäter von London hat kurz vor dem Terroranschlag den weißen Transporter gemietet, der für die Tat genutzt worden ist. Das sagte ein Sprecher der Londoner Polizei am Sonntag. Der Wagen war am Samstagabend auf der London Bridge in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Danach setzten die Männer den Anschlag auf dem nahe gelegenen Borough Market fort. Es gab sieben Tote.



36 Menschen waren laut Polizei am Sonntagabend noch im Krankenhaus - einige von ihnen mit sehr schweren Verletzungen. 21 seien in kritischem Zustand. «Wir sind schon weit gekommen, aber natürlich bleibt noch viel zu tun», sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler versuchten, mehr über die drei Attentäter, ihre Verbindungen und mögliche Hintermänner herauszufinden.