Lob aus Moskau fÃ¼r Frankreichs Top-Konservativen Fillon

Paris/Moskau (dpa) - Ex-Premier François Fillon bekommt als Favorit der französischen Konservativen für den Präsidentenposten Lob aus Russland. Fillon gilt als russlandfreundlich. Der 62-Jährige hatte sich in einer TV-Debatte dafür ausgesprochen, eine Koalition mit Moskau einzugehen, um die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu besiegen.



Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Dienstag laut Agentur Tass, Kreml-Chef Wladimir Putin und Fillon würden sich aus der Zeit kennen, als beide Regierungschefs waren. «Sie hatten intensive Kontakte und nicht nur einmal konkrete Verhandlungen. Damals wurde viel getan für den Ausbau der bilateralen Beziehungen.» Die Zusammenarbeit beider Länder könnte größer sein als derzeit, fügte der Kremlsprecher hinzu. Der Wahlkampf in Frankreich werde mit «großer Aufmerksamkeit» verfolgt.



Der einflussreiche Moskauer Außenpolitiker Alexej Puschkow sagte, ein Sieg Fillons bei den Präsidentschaftswahlen wäre im Hinblick auf Russland das «Ende des Tandems Berlin-Paris». Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bleibe dann «mit Warschau und den Balten fast allein», meinte der Abgeordnete des Föderationsrates.



Am Sonntag trifft Fillon in der Stichwahl über die Präsidentschaftskandidatur des bürgerlichen Lagers auf Konkurrent Alain Juppé (71). Dem Sieger werden gute Chancen für die Präsidentenwahl im kommenden Frühjahr ausgerechnet.