Litauen verabschiedet Haushalt 2017 - mehr Verteidigungsausgaben

Vilnius (dpa) - Litauen hat für 2017 einen Haushalt mit deutlich höheren Verteidigungsausgaben verabschiedet. Im Parlament in Vilnius stimmten am Donnerstag 77 der 141 Abgeordneten bei 27 Gegenstimmen für den Etatentwurf der Regierung. Litauen ist angesichts des andauernden Konflikts in der Ukraine um die eigene Sicherheit besorgt. Die Ex-Sowjetrepublik rüstet deshalb ihre Streitkräfte massiv auf und setzt auf mehr Nato-Unterstützung. Der Militäretat wächst um rund 150 Millionen Euro auf 724 Millionen Euro - oder 1,8 Prozent des BIP.



Im Zuge der verstärkten Präsenz der Allianz in Osteuropa wird die Bundeswehr dort im kommenden Jahr ein Nato-Bataillon anführen. Als eigenen Beitrag will Litauen seinen Militäretat bis 2018 auf den angepeilten Nato-Zielwert von zwei Prozent des BIP erhöhen.



Der verabschiedete Haushalt beinhaltet ein geplantes Defizit von 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das Budget des baltischen EU- und Nato-Landes sieht Ausgaben von 9,07 Milliarden Euro und Einnahmen von 8,52 Milliarden Euro vor.