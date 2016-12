Litauen entdeckt russische Spionage-Software auf Regierungscomputern

Vilnius (dpa) - Litauen hat in diesem Jahr nach Angaben des nationalen Cyber-Sicherheitsdienstes auf drei Computern von staatlichen Institutionen russische Spionage-Software entdeckt. Die Programme sollen Passwörter und Dokumente abgegriffen und an russische Geheimdienststellen oder mit russischen Spionageaktivitäten verbundene Internet-Adressen geschickt haben, sagte Behördenleiter Rimtautas Cerniauskas am Donnerstag der Agentur BNS. Aufgespielt worden sei die Software auf die Computer der nicht genannten Behörden des EU- und Nato-Landes durch USB-Sticks.



Der litauische Verfassungsschutz hatte in den vergangenen Jahren regelmäßig über eine rege Spionagetätigkeit Russlands berichtet. Auch wurden mehrere russische Diplomaten wegen des Verdachts auf Spionage ausgewiesen. Im Herbst wurde von den litauischen Sicherheitsbehörden eine im Fernsehen beworbene Telefon-Hotline eingerichtet, bei der Bu?rger mutmaßliche ausla?ndische Spione melden können.