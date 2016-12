Leipzigs Forsberg fÃ¼r drei Spiele gesperrt

Frankfurt/Main (dpa) - Aufsteiger RB Leipzig muss in den ersten drei Spielen der Fußball-Bundesliga im neuen Jahr auf Angreifer Emil Forsberg verzichten. Der 25 Jahre alte Schwede wurde im Einzelrichterverfahren des DFB-Sportgerichts wegen rohen Spiels vorerst gesperrt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Nachdem der Verein dem Urteil zugestimmt hat, fehlt Forsberg in den beiden Heimpartien gegen Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim sowie auswärts gegen Borussia Dortmund. Forsberg kann damit frühestens am 11. Februar im Heimspiel gegen den Hamburger SV wieder mitwirken.



Der Offensivspieler des Tabellenzweiten war beim 0:3 am Mittwoch nach einem groben Foul an Philipp Lahm in der 31. Minute des Feldes verwiesen worden. Forsberg hatte sich danach beim Bayern-Kapitän entschuldigt. «Ich habe ihm gesagt, dass es keine Absicht war. Ich bin froh, dass Philipp okay ist», berichtete der reuige Sünder nach dem Abpfiff.