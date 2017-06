Lastwagen auf Londoner BrÃ¼cke in FuÃŸgÃ¤nger gefahren

London (dpa) - In London ist ein Lastwagen am Samstagabend auf der London Bridge in eine Fußgängergruppe gefahren. Mehrere Menschen sollen verletzt auf der Brücke liegen. Bewaffnete Polizei sei vor Ort, berichteten britische Medien. Die Brücke wurde komplett gesperrt. Ob es sich um eine Terrorattacke handelt, war zunächst unklar.



Vor einigen Wochen war ein Mann auf der Westminster Bridge mit hohem Tempo in Fußgänger gefahren. Bei dem Terrorangriff waren mehrere Menschen ums Leben gekommen und Dutzende Menschen verletzt worden.