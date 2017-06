Lastwagen auf Londoner BrÃ¼cke in FuÃŸgÃ¤nger gefahren

Lastwagen auf Londoner Brücke in Fußgänger gefahren

London (dpa) - In London ist ein Lastwagen am Samstagabend auf der London Bridge in Fußgänger gefahren. Bewaffnete Polizei soll vor Ort sein, berichteten britische Medien. Die Lage war zunächst völlig unklar.



