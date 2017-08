Lagerhalle in Patras eingestÃ¼rzt - FlÃ¼chtling getÃ¶tet

Lagerhalle in Patras eingestürzt - Flüchtling getötet

Athen/Patras (dpa) - Beim Einsturz einer Lagerhalle im Hafen der westgriechischen Stadt Patras ist ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere zwei Menschen wurden am Freitag verletzt. Wie Reporter das Staatsfernsehens (ERT) und anderer Medien aus Patras unter Berufung auf die örtliche Feuerwehr berichteten, handelt es sich bei dem Toten und den Verletzten um Migranten. Die nun eingestürzte Lagerhalle wurde seit Jahren nicht mehr benutzt und sollte abgerissen werden.



Die westgriechische Hafenstadt Patras gilt seit Jahren als eine Drehscheibe der Migration von Griechenland nach Italien. Zahlreiche Migranten leben in verlassenen Gebäuden der Hafenstadt. Sie hoffen, sich in Lastwagen und anderen größeren Fahrzeugen verstecken zu können, um auf eine der Fähren zu kommen, die täglich aus Patras zu den italienischen Häfen Bari, Ancona, Triest und Brindisi auslaufen.