KurzportrÃ¤t Dagur Sigurdsson

Berlin (dpa) -



Dagur SIGURDSSON



- geboren am: 3. April 1973 in Reykjavik - Größe: 1,93 m - Gewicht: 89 kg - Position als Spieler: Rückraum Mitte - Länderspiele als Spieler für Island: 215 - 397 Tore



Stationen als Spieler: - bis 1996 Valur Reykjavik - 1996 bis 2000 LTV Wuppertal - 2000 bis 2003 Wakunaga Hiroshima (Japan) - 2003 bis 2007 A1 Bregenz (Österreich)



Stationen als Trainer: - 2003 bis 2007 A1 Bregenz (Spielertrainer) - 2008 bis 2010 Nationalmannschaft Österreich - 2009 bis 2015 Füchse Berlin - 2014 bis 2017: Nationalmannschaft Deutschland - ab 2017: Nationalmannschaft Japans



Größte Erfolge als Spieler: WM-Fünfter 1997, EM-Vierter 2002, Olympia-Neunter 2004, fünfmal isländischer Meister mit Valur Reykjavik (1991, 1993, 1994, 1995, 1996), isländischer Pokalsieger 1993, viermal österreichischer Meister mit A1 Bregenz (2004, 2005, 2006, 2007), österreichischer Pokalsieger 2006



Größte Erfolge als Trainer: Meister und Pokalsieger in Österreich, Erreichen der EM-Hauptrunde mit Österreich 2010, Champions-League-Halbfinale 2012 mit den Füchsen Berlin, DHB-Pokalsieger 2014 mit Berlin, 3. Platz EHF-Pokal 2014 mit Berlin, Europameister 2016 mit Deutschland, Olympia-Dritter 2016 mit Deutschland