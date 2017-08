KugelstoÃŸer David Storl zum vierten Mal im WM-Finale

London (dpa) - Kugelstoßer David Storl steht zum vierten Mal in Serie im Finale einer Leichtathletik-WM. Der zweimalige Weltmeister aus Leipzig schaffte am Samstag in London in der Qualifikation auf Anhieb 21,41 Meter und zog damit sicher in den Medaillenkampf am Sonntag (21.35 Uhr/ZDF und Eurosport) ein. Gefordert waren 20,75 Meter.



Storl war 2011 in Daegu/Südkorea im Alter von 21 Jahren und 37 Tagen der jüngste Kugelstoß-Weltmeister der Leichtathletik-Geschichte. Auch 2013 in Moskau holte sich der Sachse WM-Gold; vor zwei Jahren in Peking musste er sich nur dem Amerikaner Joe Kovacs geschlagen geben.