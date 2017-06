Kroos und Khedira im Champions-League-Finale in der Startelf

Cardiff (dpa) - Die deutschen Weltmeister Toni Kroos von Real Madrid und Sami Khedira von Juventus Turin stehen wie erwartet in den Startformationen des Endspiels in der Champions League. Bei Titelverteidiger Real gibt Trainer Zinedine Zidane am Samstag in der Offensive dem Spanier Isco den Vorzug vor dem zuletzt verletzten Gareth Bale. Der Waliser muss beim Endspiel in seiner Geburtsstadt Cardiff erstmal auf der Bank Platz nehmen.



Wie bei den Madrilenen um Superstar Cristiano Ronaldo gibt es auch bei Juve keine Überraschung. Trainer Massimiliano Allegri vertraut der bewährten Formation um Kapitän Gianluigi Buffon. Vier Jahre nach dem Sieg mit dem FC Bayern hat Angreifer Mario Mandzukic die Chance auf seinen zweiten Königsklassen-Triumph.



Juventus Turin: Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Dani Alves, Khedira, Pjanic, Alex Sandro - Dybala, Mandzukic - Higuain



Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro - Modric, Kroos - Isco - Benzema, Cristiano Ronaldo