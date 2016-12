Kristoffersen erneut auf Sieg-Kurs in Madonna - Neureuther frÃ¼h raus

Kristoffersen erneut auf Sieg-Kurs in Madonna - Neureuther früh raus

Madonna di Campiglio (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther ist beim Flutlicht-Slalom in Madonna di Campiglio im ersten Durchgang ausgeschieden. Der 32-Jährige fädelte nach etwa 30 Fahrsekunden ein. «Es ist bitter, dass das zum zweiten Mal hintereinander passiert. Das sollte nicht sein», sagte Neureuther am Donnerstagabend. Schon in Val d‘Isère elf Tage zuvor hatte er den Slalom nicht beendet.



Vorjahressieger Henrik Kristoffersen hat im letzten alpinen Rennen vor Weihnachten dagegen beste Chancen auf einen weiteren Erfolg. Der Norweger war im ersten Lauf 0,23 Sekunden schneller als Marcel Hirscher aus Österreich. Dritter war der Schwede Andre Myhrer (+0,46 Sekunden).



Dominik Stehle zeigte einen guten ersten Lauf und war vor dem Finale um 20.45 Uhr Zehnter. Von den insgesamt fünf deutschen Startern qualifizierte sich nur noch Linus Straßer auf Rang 26 mit 1,77 Sekunden Rückstand für den zweiten Durchgang der besten 30 Fahrer.