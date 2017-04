Â«Kripo GotlandÂ»-Krimis bald in etlichen LÃ¤ndern zu sehen

Cannes (dpa) - Die skandinavisch-deutsche Krimiserie «Maria Wern, Kripo Gotland» ist bald auch in anderen Ländern zu sehen. Aktuell interessieren sich nach Produzentenangaben TV-Käufer aus Lateinamerika, Großbritannien, Frankreich und Italien für die fünfte Staffel. ««Maria Wern» ist eine der bekanntesten skandinavischen Krimi-Marken», sagte Sabine de Mardt vom TV-Produktionsunternehmen Warner Bros. TV Deutschland, das an der Produktion beteiligt ist bei der Fernsehmesse MIPTV in Cannes. Eine weitere Staffel werde noch in diesem Jahr gedreht. Das Besondere der Reihe erklärt Programmverkäufer Fredrik Malmborg mit der etwas leichteren Atmosphäre im Vergleich zu den anderen «Scandic Noir»-Krimis, die oft sehr düster seien.