Kreml vermutet Verbindung zwischen Putin-Besuch und Anschlag

Moskau (dpa) - Der Kreml schließt nicht aus, dass der Bombenanschlag in St. Petersburg auf den Besuch von Präsident Wladimir Putin zielen sollte. «Allein die Tatsache, dass der Terroranschlag verübt wurde, während das Staatsoberhaupt in der Stadt war, zwingt zum Nachdenken», sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau. «Das ist Stoff für eine Analyse der Geheimdienste.» Es gebe aber keinen Anlass für personelle Konsequenzen in den Sicherheitsbehörden, sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge. Das sei so kurz nach dem Bombenanschlag auch nicht sinnvoll.



Der Kremlsprecher wollte sich nicht darauf festlegen, dass ein Selbstmordattentäter am Montag die Bombe in der Metro von St. Petersburg gezündet habe. Das sei eine von mehreren Versionen, sagte er. Durch den Anschlag in einem fahrenden U-Bahnzug sind 14 Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden.