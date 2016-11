Konservativer FlÃ¼gel will Â«mehr CDUÂ wagenÂ»

Berlin (dpa) - Der konservative Flügel der CDU will sich mit Blick auf das Bundestagswahlprogramm 2017 für traditionelle Ziele in der Familienpolitik und mehr Innere Sicherheit stark machen. Der Staat schaffe ein Sicherheitsnetz, solle Familien aber nicht einengen oder bevormunden, fordert der konservative «Berliner Kreis» in der Union in einem am Dienstag vorgelegten Positionspapier. Zur Förderung von Wohneigentum von Familien solle der Bund über Bürgschaften, Darlehen oder Steueranreize helfen. Der Begriff Ehe meine «einzig und allein die Zweierverbindung von Mann und Frau». Geschlechterideologie und eine «Frühsexualisierung» von Grundschulkindern gehörten gestoppt.



Innenpolitisch fordert der Kreis unter anderem Transitzentren für Asylbewerber in Grenznähe. In Deutschland lebende Migranten sollten sich wieder für eine Staatsbürgerschaft entscheiden müssen. Ein Bekenntnis zu Deutschland wirke integrationsfördernd. Das Motto der Partei müsse lauten «mehr CDU wagen», sagte der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach. Aktuelle Positionen des «Berliner Kreises» seien alle einmal Positionen der CDU gewesen. In Wahlprogrammen müsse man keine Rücksicht auf mögliche Koalitionspartner nehmen.