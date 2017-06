KÃ¶lner Hockey-Herren gewinnen Endspiel der Euro Hockey League

Brasschaat (dpa) - Die Hockey-Herren von Rot-Weiss Köln haben zum ersten Mal die Euro Hockey League gewonnen. In einem am Ende noch dramatischen Endspiel setzten sich die Rheinländer am Sonntag im belgischen Brasschaat mit 3:2 (1:0) gegen den niederländischen Vertreter HC Oranje-Rood Eindhoven durch. Tom Grambusch (28.), Florian Adrians (35.) und Florian Scholten (50.) erzielten die Tore zum Kölner Sieg, der in der Schlussphase noch in Gefahr geriet. Im Halbfinale hatten die Deutschen am Samstag Gastgeber KHC Dragons 5:3 (3:0) besiegt und damit die Basis zum späteren Triumph gelegt.