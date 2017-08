Klosterhalfen und Klein im WM-Halbfinale Ã¼ber 1500 Meter

London (dpa) - Deutschlands Laufhoffnung Konstanze Klosterhalfen ist bei der Leichtathletik-WM in London ins 1500-Meter-Halbfinale eingezogen. Die 20 Jahre alte U23-Europameisterin aus Leverkusen wurde am Freitagabend in ihrem Vorlauf in 4:03,60 Minuten Sechste. Hanna Klein aus Schorndorf, die ebenso wie Klosterhalfen ihr WM-Debüt gab, erreichte in 4:09,32 Minuten ebenfalls das Semifinale der besten 24 Läuferinnen an diesem Samstag (20.35 Uhr MESZ/ARD und Eurosport).



Beim Diamond-League-Meeting Mitte Juni in Rom hatte Klosterhalfen in 3:59,30 Minuten als erste deutsche Läuferin seit 30 Jahren die prestigeträchtige Vier-Minuten-Marke unterboten.



Für die beste Vorlaufzeit in London sorgte Titelverteidigerin Genzebe Dibaba. Die Äthiopierin gewann ihr Rennen in 4:02,67 Minuten vor der überraschend schnellen 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya aus Südafrika in 4:02,84 Minuten.