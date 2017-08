Klopp muss beim FCÂ Liverpool ein paar Monate auf Lallana verzichten

Liverpool (dpa) - Jürgen Klopp muss ein paar Monate auf Mittelfeldspieler Adam Lallana verzichten. Der 29-Jährige fehlt dem Coach des FC Liverpool damit auch in der Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League gegen den Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim am 15. bei der TSG und 23. August an der Anfield Road. «Das ist sicherlich nicht die Neuigkeit, die wir hören wollten», wurde Klopp am Freitag auf der Vereins-Homepage zitiert.



Lallana zog sich im Finale des Audi-Cups am Mittwoch in München gegen Turniersieger Atlético Madrid eine Oberschenkelverletzung zu. Details nannten die Liverpooler nicht. Es sehe eher so aus, als fehle er für ein paar Monate als Wochen, sagte Klopp. Er geht davon aus, dass er im August und September nicht mit Lallana planen kann.