Keine weiteren deutschen Medaillen bei Kanuslalom-EM

Tacen (dpa) - Nach Gold und Silber in den Mannschafts-Entscheidungen zum Start in die Kanuslalom-Europameisterschaften im slowenischen Tacen ist das deutsche Team am Samstag medaillenlos geblieben. Sebastian Schubert musste sich im Kajak-Einer der Männer mit Rang vier begnügen. Der Augsburger blieb auf dem erneut schwierig gehängten Kurs zwar fehlerfrei, war im Vergleich zur Konkurrenz aber zu langsam. Mateusz Polaczyk und Dariusz Popiela holten für Polen einen Doppelsieg. Der Tscheche Jiri Prskavec war sechs Hundertstelsekunden schneller als Schubert und holte Bronze.



Im Canadier-Zweier der Männer blieb für die Leipziger Weltmeister von 2015, Franz Anton und Jan Benzien, der fünfte Rang. In einer knappen Entscheidung - die besten sechs Boote blieben fehlerfrei - trennten die beiden deutschen 2,44 Sekunden vom Titel, den die Franzosen Picco und Biso holten. Die beiden anderen deutschen Boote mit Robert Behling/Thomas Becker aus Leipzig sowie Nico Bettge/David Schröder (Magdeburg/Leipzig), die im vergangenen Jahr EM-Dritte geworden waren, mussten sich mit den Plätzen acht und zehn begnügen.



Auch die Leipzigerin Lena Stöcklin, im Team-Wettbewerb Silbermedaillengewinnerin, blieb ohne Einzelmedaille. Im Canadier-Einer schaffte sie zwar eine fehlerfreie Fahrt, landete aber mit 17,33 Sekunden Rückstand auf Rang sieben. Den Titel holte sich die Britin Kimberley Woods. Hinter Fiserova wurde Nadine Weratschnig aus Österreich Dritte. Die EM wird am Sonntag fortgesetzt.