Kauder: Die Terroristen werden nicht gewinnen

Berlin (dpa) - Dem Terrorismus wird es nach den Worten von Unions-Fraktionschef Volker Kauder nicht gelingen, den Lebensstil in Europa zu beeinträchtigen. «Die Terroristen werden nicht gewinnen», sagte der Politiker am Sonntag mit Blick auf den Anschlag in London am Vorabend. «Die Menschen in Europa werden weiter ihre Freiheit genießen und Freude am Leben zeigen. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen.»



Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion äußerte zugleich seine Bestürzung über das Geschehen. «Das, was uns an Pfingsten am Nürburgring glücklicherweise erspart geblieben ist, traf auf tragische Weise die Bürger Londons», sagte Kauder. «Spätabends nach dem Champions-League-Finale in einem Ausgehviertel wurden sie Opfer dieser hinterhältigen und feigen Attacke.»



Am späten Samstagabend hatten in London drei Männer mindestens sechs Menschen getötet. Die Angreifer wurden erschossen.