Kampf um den Klassenverbleib: Ingolstadt unter groÃŸemÂ Druck

Augsburg (dpa) - Im Kellerduell zwischen dem FC Augsburg (29 Punkte) und dem FC Ingolstadt (22) könnte am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky) schon eine Vorentscheidung im Kampf um den Relegationsplatz fallen. In den vergangenen beiden Spielzeiten waren 35 oder mehr Punkte notwendig, um zumindest den direkten Abstieg abzuwenden. Es reichten aber auch schon 27 Zähler seit der Wiedereinführung der Relegation. Gut für den Drittletzten der Bundesliga: Nur zweimal stieg er seit 2008/09, als die Relegationsspiele wieder eingeführt wurden, ab.



Saison Relegationsplatz und direkte Rettung und Punkte Punkte 2015/16 Eintracht Frankfurt 36 * 1899 Hoffenheim 37 2014/15 Hamburger SV 35 * Hertha BSC 35 2013/14 Hamburger SV 27 * VfB Stuttgart 32 2012/13 1899 Hoffenheim 31 * FC Augsburg 33 2011/12 Hertha BSC 31 Hamburger SV 36 2010/11 Bor. M‘gladbach 36 * VfL Wolfsburg 38 2009/10 1. FC Nürnberg 31 * Hannover 96 33 2008/09 Energie Cottbus 30 Bor. M‘gladbach 31



(* in der Relegation gerettet)