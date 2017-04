Juncker: Schockiert und betrÃ¼bt

Brüssel (dpa) - «Schockiert und betrübt» über den Anschlag in der Metro von St. Petersburg hat sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gezeigt. «Leider ist dies nicht das erste Mal, dass die Bürger dieser wunderschönen Stadt eine solche Tragödie erleiden mussten», heißt es in einer am Montag in Brüssel veröffentlichten Erklärung Junckers. Seine Gedanken seien bei den Opfern: «Nichts kann solche barbarischen Handlungen rechtfertigen.»