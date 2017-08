Jugend Rettet will weitermachen - Â«IuventaÂ» auf dem Weg nach Sizilien

Rom (dpa) - Die deutsche Hilfsorganisation Jugend Rettet, gegen die in Italien ermittelt wird, will schnellstmöglich wieder Migranten im Mittelmeer retten. «Unsere Priorität ist, unser Schiff freizukriegen und gegen die Beschlagnahme vorzugehen», sagte der Sprecher der Organisation, Titus Molkenbur, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das Rettungsschiff «Iuventa» war am Mittwoch von den italienischen Behörden auf Lampedusa beschlagnahmt worden und sollte am Freitag von der Küstenwache für weitere Untersuchungen ins sizilianische Trapani gebracht werden.



Die Staatsanwaltschaft in Trapani ermittelt wegen des Vorwurfs der Begünstigung illegaler Migration gegen die junge Organisation mit Sitz in Berlin, die seit 2016 Einsätze im Mittelmeer fährt. Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen Teile der Besatzung mehrmals Migranten an Bord genommen haben, die nicht in Seenot und noch in Begleitung von Schleppern gewesen sein sollen. Die Staatsanwaltschaft in Trapani schließt derzeit aber aus, dass Jugend Rettet Teil einer kriminellen Vereinigung sei oder mit Schleppern zusammengearbeitet habe, um Profit daraus zu schlagen.



Die Organisation hat inzwischen italienische und deutsche Strafrechtsanwälte beauftragt. «Die Akten in diesem komplexen Verfahren liegen uns noch nicht vor. Deshalb können wir zu den konkreten Vorwürfen noch nichts sagen, bis wir komplette Akteneinsicht haben», sagte Molkenbur.