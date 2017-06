Israels Strategieminister fordert weltweites BÃ¼ndnis gegen Terror

Jerusalem (dpa) - Nach dem blutigen Anschlag in London hat Israels Strategieminister Gilad Erdan am Sonntag ein weltweites Bündnis gegen den Terror gefordert. «Dies war eine Attacke nicht nur gegen Großbritannien, sondern gegen westliche Werte und Demokratie», schrieb der Minister, der in Israel auch für innere Sicherheit zuständig ist, bei Twitter.



Drei Angreifer hatten in London mindestens sieben Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Sie fuhren zunächst mit einem Lieferwagen in eine Gruppe von Fußgängern. Später attackierten sie Menschen mit Messern, bevor sie von Sicherheitskräften erschossen wurden.



Seit Beginn einer Gewaltwelle vor knapp zwei Jahren ist es immer wieder zu ähnlichen Anschlägen von Palästinensern auf Israelis gekommen. Als Hintergrund gelten ein Streit um Nutzungsrechte des Tempelbergs in Jerusalem und die Frustration über die fortwährende israelische Besatzung von Palästinensergebieten.